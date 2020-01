Kang Kyung-wha mise sur la reprise de l’élan du dialogue Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

Lors d’une rencontre avec des journalistes, hier, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a affiché son optimisme à propos des relations avec la Corée du Nord, et ce malgré la dernière déclaration du leader nord-coréen. Pour rappel, Kim Jong-un a laissé entendre une fin possible du moratoire sur les essais nucléaires et les tests de tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), à l’issue d’une assemblée plénière du Comité central du Parti des travailleurs, qui s’est tenue du 28 au 31 décembre 2019.Kang Kyung-wha croit toujours que l’élan du dialogue entre Pyongyang et Washington peut reprendre. Et selon elle, Séoul y a toute sa place en tant qu’un des premiers intéressés, compte tenu du message du régime communiste. La chef de la diplomatie a fait valoir que la Corée du Sud jouait un rôle indispensable et décisif dans le dossier nord-coréen, et qu’elle devait travailler en plus étroite coopération non seulement avec les Etats-Unis, mais aussi avec la Chine, le Japon et la Russie.A propos d’un éventuel assouplissement des sanctions à l’encontre du régime de Kim Jong-un pour débloquer les négociations, Kang n’a pas voulu donner de piste concrète. Elle a cependant souligné la nécessité de mener des concertations et de proposer une solution d’une seule voix au Nord, afin que cela fasse vraiment effet.La ministre sud-coréenne a enfin rappelé que cette année marquerait le 70e anniversaire du début de la guerre de Corée, et qu’un grand pas serait franchi vers une péninsule coréenne pacifiée, où l’on ne craindra plus la guerre. Elle a souhaité que la Corée du Sud puisse contribuer non seulement à l’instauration d'une paix durable dans cette partie du monde, mais encore à la paix et à la prospérité en Asie du Nord-est et dans le monde entier.