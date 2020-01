« Parasite » : sortie prévue au Japon le 10 janvier prochain

Photo : KBS News

Après sa consécration à Cannes, « Parasite », le dernier film du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, a fait un tabac en Corée du Sud comme à l’étranger. Et c'est le Japon qui sera sa dernière destination mondiale, puisque qu’il sortira dans les salles le 10 janvier prochain sous le titre « Parasite : la famille en demi-sous-sol ».A Tokyo et Osaka, quelques cinémas ont commencé à organiser la semaine dernière des avant-premières payantes, durant lesquelles les spectateurs ont exprimé un certain engouement pour la dernière Palme d’or. De quoi laisser présager un grand succès dans l’Archipel, et donc une augmentation des recettes, déjà exceptionnelles, de ce long-métrage.Pour rappel, la comédie noire a été nominée aux 77e Golden Globes, qui se tiendront ce dimanche : meilleur film en langue étrangère, meilleur réalisateur et meilleur scénario. Le réalisateur et les acteurs se sont envolés, hier, pour Hollywood.