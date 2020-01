Séoul exprime sa préoccupation quant à une série d’affrontements armés en Irak

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a manifesté, hier, sa profonde inquiétude concernant la récente situation en Irak, dans une note publiée au nom du porte-parole du ministère des Affaires étrangères.Le ministère s’est dit profondément inquiet que l’attaque de la base K1, à Kirkuk en Irak, ait engendré des morts et des blessés américains et irakiens, tout en souhaitant que la situation régionale se stabilise dans un avenir proche. Le texte évoque également la récente agression de l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad, affirmant que la protection des missions diplomatiques et de ses employés devraient être pleinement respectée, eu égard des droits internationaux.Pour rappel, le 27 décembre dernier, plus de 30 missiles se sont abattus sur la base aérienne K1 de Kirkuk, tuant un civil américain et blessant plusieurs GI’s et militaires iraqiens. Deux jours après, les Etats-Unis ont bombardé cinq sites tenus par les Kata'ib Hezbollah (KH), la milice chiite pro-Iranienne en Irak et en Syrie. Un raid aérien qui a fait 25 morts et 51 blessés.En guise de protestation, des membres du KH et quelques-uns de ses partisans ont violemment manifesté, lundi et mardi, autour de l’ambassade américaine à Bagdad.