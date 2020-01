Pollution de l’air : premières mesures préventives de l’année

Photo : YONHAP News

La première semaine de l’année est à peine entamée que le combat contre la pollution de l’air a déjà débuté. En effet, des mesures d'urgence préliminaires ont été décrétées, ce matin à 6h, à Séoul et dans sa région métropolitaine, afin de prévenir tout pic de pollution aux particules fines. C’est la première fois qu’un tel dispositif est déclenché depuis le mois d’octobre. Ces mesures concernent le secteur public.Les usines et les chantiers de construction gérés par les établissements publics doivent réduire ou modifier leurs horaires d’opération, afin de diminuer la pollution atmosphérique. 15 chantiers contrôlés par les entreprises civiles participent volontairement à ce combat, ayant conclu un accord avec le ministère de l’Environnement.La circulation alternée des automobiles des fonctionnaires et des employés des entreprises publiques, ainsi que des véhicules des établissements publics est également appliquée.Le ministère de l’Environnement prévoit qu’à partir de demain, les mesures réelles visant à réduire la concentration des particules fines pourraient être décrétées. En effet, le pic de pollution atmosphérique devrait se poursuivre jusqu’à la fin du week-end en raison du stationnement de l’air au-dessus de la péninsule et de l’arrivée de substances polluantes venant d’autres pays, dont la Chine.