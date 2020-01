K-water : distribution d’un compteur d’eau intelligent pour prévenir les décès des personnes seules

Photo : KBS News

Bonne nouvelle pour les seniors et les handicapées vivant tout seuls. K-water, société nationale chargée de la gestion des eaux, envisage de distribuer un compteur d’eau intelligent, capable de prévenir les situations de crises chez les personnes isolées.Grâce à un capteur télécommandable à distance, le compteur transmet, en temps réel, le volume d’eau utilisé à K-water. Si une situation anormale est identifiée, comme un niveau nul de consommation d’eau pendant plus de 24 heures, les proches ou les assistants sociaux sont automatiquement informés.En août dernier, ce système a permis de découvrir, à temps, un octogénaire qui n’avait plus assez de force pour se déplacer, en raison de la canicule.K-water envisage de fournir ce système dans 161 municipalités d’ici 2022.