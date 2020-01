CNN : BTS parmi les 10 artistes ayant transformé la musique ces 10 dernières années

Photo : YONHAP News

Une consécration de plus pour BTS. La chaîne de télévision américaine CNN a publié le top 10 des artistes ayant transformé le plus la musique dans les années 2010, une liste de chanteurs ayant su créer leur propre genre musical et exercer une influence impressionnante pour tirer leur industrie vers le haut. Le boys band sud-coréen Bangtan Boys (BTS) figure dans ce classement, aux côtés de Beyoncé, Kendrick Lamar, Frank Ocean, Lady Gaga, Drake, Metro Boomin, Taylor Swift, Solange et Kanye West.Selon CNN, le groupe BTS a su rendre populaire la k-pop aux Etats-Unis, de sorte qu’elle puisse s’imposer comme un des courants majeurs de la musique. Etant donné que la carrière du septuor sud-coréen a explosé aux USA, et plus largement sur la scène internationale, à la fin des années 2010, la k-pop peut envisager un bel avenir en Amérique du Nord dans les années 2020.La chaîne américaine en a profité pour rappeler les différents exploits du boys-band, comme le fait qu’il soit devenu le premier groupe de k-pop à prendre la tête du classement Billboard 200, avec son album « Love Yourself : Tear » en 2018. Ou encore qu’il ait occupé trois fois la première place du Billboard 200 en une seule et même année.Enfin, elle précise que, si la k-pop s’est frayée un premier chemin sur le marché américain grâce au Wonder Girls, avec sa chanson « Nobody » en 2009, puis Psy, avec son « Gangnam Style » en 2012, BTS semble bien surpasser de loin tout le monde.