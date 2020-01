Moon Jae-in s'engage à redoubler d'efforts pour la croissance des exportations et innovations écologiques

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est rendu, aujourd’hui, pour sa première sortie sur le terrain de l’année, au port de Pyeongtaek-Dangjin, spécialisé dans les exportations de véhicules. Quelque 4 200 véhicules écologiques, comme des voitures électriques et des camions à hydrogène, étaient alors en partance pour l’Europe.A cette occasion, Moon Jae-in a tenu à encourager les travailleurs et à les féliciter pour leur première exportation de voitures vertes. Il a notamment souligné l’importance du « pouvoir gagnant-gagnant », qui a permis aux PME de développer des composants clés et aux grandes entreprises de fournir des systèmes de piles à combustible, qui transforment l’hydrogène en électricité.Pour le chef de l’État, cela a permis de créer les meilleurs véhicules écologiques du monde. Dans la foulée, il a promis d’investir d’ici 2025 plus de 380 milliards de wons, soit près de 300 millions d’euros, pour le développement des technologies dans ce secteur.Enfin, Moon s’est engagé à déployer tous ses efforts afin de faire rebondir, cette année, les exportations. En effet, celles-ci ont accusé, l’an dernier, une baisse à deux chiffres, une première depuis dix ans.Le gouvernement prévoit que la part des véhicules écologiques dans l’ensemble des exportations devraient passer de 10 % actuellement, à plus de 25 % d’ici 2030. Il envisage également de percer les marchés sud-est asiatiques et européens, en diversifiant les types d’automobiles vertes.