JOJ d'hiver de Lausanne 2020 : la cérémonie de départ des athlètes sud-coréens a eu lieu aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité sportif et olympique coréen (KSOC) ont organisé, cet après-midi à Séoul, une cérémonie visant à encourager les athlètes sud-coréens participant aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) d’hiver de Lausanne 2020. Ils se dérouleront entre le 9 et le 22 janvier en Suisse. La deuxième vice-ministre de la Culture, Choi Yun-hui, le président du KSOC, Lee Kee-heung, ainsi que les familles et les proches des sportifs étaient présents.La Corée du Sud envoie un total de 66 personnes, dont 40 sportifs et 26 cadres, pour concourir à 13 épreuves dans sept disciplines. Il s’agira du ski, du patinage sur glace (artistique, vitesse sur piste courte), du biathlon, du curling, et du hockey sur glace à Lausanne, et du bobsleigh et du patinage de vitesse à Saint-Moritz. L’équipe nationale s’envolera vers Lausanne mardi prochain.D’autre part, au cours de la 135e assemblée générale du Comité international olympique (CIO), la ville d’accueil des JOJ d’hiver 2024 sera choisie. La province de Gangwon, en Corée du Sud, est candidate.