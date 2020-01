Photo : YONHAP News

La nouvelle ministre de la Justice a pris ses fonctions hier. Au cours d’une cérémonie d’accueil, Choo Mi-ae a mis l’accent sur la réforme du Parquet en la qualifiant de « demande de cette époque », soulignant l’importance de la coopération et de l’unité des procureurs.La garde des Sceaux a également affirmé que le ministère de la Justice et les institutions placées sous son égide devraient servir les citoyens et faire profil bas, abandonnant tout sentiment de privilège. Le discours a été, à plusieurs reprises, coupé par les applaudissements de l’audience.Fraîchement nommée, Choo devrait dès la semaine prochaine procéder à une redistribution de certains postes au sein du ministère public.