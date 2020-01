Rodong Sinmun : toute atteinte à la dignité de la République se verra opposer une contre-attaque immédiate

Photo : YONHAP News

Le Rodong Sinmun, organe officiel du Parti des travailleurs nord-coréen, a souligné qu’il fallait surmonter de front les situations difficiles, aussi bien intérieures qu’extérieures, avec des offensives musclées politiques, diplomatiques et militaires. Il a ainsi relayé les orientations présentées par le dirigeant Kim Jong-un, lors de la dernière réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs.Le quotidien en a fait part dans un éditorial publié en Une, sur une page entière, aujourd’hui.Dans le détail, le journal indique qu’il faudra opposer une frappe immédiate et puissante contre toute action portant atteinte à la dignité et au droit d’exister de la République. Sur le plan militaire, l’article affirme qu’il est indispensable de mobiliser toutes les capacités de l’État dans les projets de construction d’une défense autonome, suffisamment puissante pour dissuader toute velléité de recours à la force contre le pays communiste.Enfin, l’éditorial explique que, bien qu’il soit désormais inévitable de vivre sous le joug des sanctions imposées par les puissances hostiles, le régime de Kim Jong-un a trouvé de nouveaux moyens pour régler les besoins rudimentaires du pays.