Météo : grand soleil et grande pollution

Photo : YONHAP News

Si le beau temps, présent un peu partout sur le territoire, est généralement synonyme de soleil et de ciel bleu, la pollution de l’air, malheureusement encore fortement présente aujourd’hui, gâche ce dernier jour ouvré de la semaine avec un épais voile de particules fines. Celui-ci recouvre une grande partie de la péninsule et devrait perdurer jusqu’à la fin du weekend.Le gouvernement a d'ailleurs lancé ses premières mesures préventives de l’année, afin de limiter la circulation des voitures et adapter les horaires d’opération des chantiers. L’indice de qualité de l’air (IQA US) est figé au-dessus des 100.Sur le thermomètre, le mercure tournera une nouvelle fois entre 0 et 10 degrés Celsius. Les températures maximales atteindront 5°C à Séoul, 8°C à Daejeon, 9°C à Daegu, 11°C sur l’île de Jeju et 12°C à Busan.