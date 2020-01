Crise Washington-Téhéran : Séoul ouvre une cellule de crise

Photo : YONHAP News

Face au regain de tension au Moyen-Orient, et en particulier l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani, sur ordre du président américain Donald Trump, le gouvernement sud-coréen a décidé de mettre en place une cellule de crise, allant jusqu’à envisager le pire scénario. Lors de sa première réunion, tenue hier et présidée par le premier vice-ministre des Affaires étrangères, la sécurité des ressortissants du pays du Matin clair dans cette région a été au cœur des discussions.Quelque 290 sud-Coréens se trouveraient actuellement en Iran et environ 1 600 individus dont des professionnels de la construction originaire de Corée du Sud ont obtenu une autorisation exceptionnelle pour séjourner en Irak, pays déconseillé aux touristes. Le gouvernement recense également quelque 850 ressortissants au Liban et en Israël, potentielles cibles d’attaques de Téhéran en représailles.La cellule de crise permanente, en opération 24h sur 24, sera maintenue jusqu’à ce que la situation au Moyen-Orient se stabilise.Aujourd'hui, une réunion d’urgence a également été organisée, réunissant des responsables du ministère des Affaires étrangères, celui de l’Industrie ainsi que celui de la Défense afin de préparer, d'une part, les moyens pour protéger les ressortissants et les entreprises, et d'estimer, d'autre part, les impacts de l'évolution des cours du pétrole sur l’économie sud-coréenne.Et dans le contexte actuel, le dossier nord-coréen pourrait être relégué au second rang par la Maison blanche.