Photo : YONHAP News

Le skeletoneur sud-coréen Yun Sung-bin a remporté, hier, la médaille d'or en 1 minute et 47,11 secondes, lors de la troisième épreuve de la Coupe du monde de skeleton, organisée par la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF) à Winterberg en Allemagne.Titré aux Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, Yun a devancé l'Allemand Alexander Gassne de 0,05 seconde. La troisième place est attribuée à Axel Jungk, un autre athlète allemand.La victoire a presque été une surprise, le lugeur sud-coréen s’étant classé 7e et 6e aux deux premières épreuves de la compétition internationale. Avec cette médaille, le jeune homme se hisse au 4e rang mondial.