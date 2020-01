Le Nouveau parti conservateur élit 5 co-présidents

Photo : YONHAP News

Un nouveau parti politique a vu le jour, à l’initiative de Yoo Seong-min et sept autres députés du Bareun-avenir, deuxième force de l’opposition, de centre-droit. Leur ambition : reconstruire un mouvement jeune, à la fois conservateur et innovateur.Lors de son premier rassemblement, tenu hier devant quelque 2 000 partisans, le Nouveau parti conservateur (NPC) a désigné cinq co-présidents, dont Ha Tae-kyung qui a été nommé à sa tête. Ensuite, la direction de la formation sera occupée à tour de rôle, chaque mois, par les co-présidents. Ha a exprimé sa volonté de faire de son parti la première formation à l’issue des prochaines législatives d’avril prochain, et de réorganiser ainsi l’échiquier politique.Yoo, qui a joué un rôle décisif dans la formation du NPC, s’est lui aussi montré déterminé à multiplier par dix le nombre de sièges, passant de huit à 80 députés grâce à une victoire importante au prochain scrutin.Le NPC devient ainsi la quatrième formation politique derrière le Minjoo, le parti présidentiel, avec 129 sièges, le Parti Liberté Corée (PLC), la première force d’opposition conservatrice, avec 108 sièges, et le Bareun-Avenir avec 20 sièges.