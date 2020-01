Devises étrangères : nouveau record de réserves en décembre 2019

Photo : YONHAP News

Les réserves en devises de change de la Corée du Sud ont atteint un niveau record en décembre 2019, pour le troisième mois consécutif, avec 408,82 milliards de dollars. Il s'agit d'une hausse de 1,36 milliard de dollars par rapport à novembre. C'est ce qu'a annoncé, aujourd'hui, la Banque de Corée (BOK).Le pays du Matin clair se place ainsi au 9e rang mondial, la Chine étant toujours première avec 3 095,6 milliards de dollars.Selon la banque centrale sud-coréenne, cet accroissement s'explique par l'affaiblissement de la valeur du billet vert américain, qui a augmenté la valeur en dollars des autres devises détenues par le pays. En effet, l'indice du dollar américain (USDX), composé de six devises étrangères dont l'euro et la livre sterling, s'est établi, à la fin du mois dernier, à 96,74, soit 1,7 % de moins que le mois précédent.Les titres représentent 94,2 % de ce patrimoine, avec 385 milliards de dollars, soit une hausse de 8,51 milliards de dollars par rapport à fin novembre. Quant aux dépôts en devises, ils ont reculé de 7,31 milliards de dollars pour atteindre 12,85 milliards de dollars.Les droits de tirage spéciaux du Fond monétaire international (FMI) ont diminué de 20 millions de dollars, n’enregistrant que 3,35 milliards de dollars, alors que la position des réserves sud-coréennes au sein du FMI a progressé de 170 millions de dollars, pour atteindre 2,79 milliards de dollars. Les avoirs en or restent inchangés, à 4,79 milliards de dollars.