Premier échange académique entre Pyongyang et Berlin

Photo : KBS News

Le gouvernement allemand a autorisé, pour la première fois, à des étudiants nord-coréens de faire des stages de langue allemande sur son sol. Effectivement, l'Université libre de Berlin et l'Université de Kim Il-sung, en Corée du Nord, ont signé un protocole d'accord relatif aux échanges académiques.En vertu de ce traité, douze jeunes et deux professeurs du pays communiste sont arrivés samedi dernier à Berlin, pour suivre une formation de trois semaines, composée de cours de langue et d'excursions historiques et culturelles. D'après l'université allemande, ces étudiants, qui n'ont pourtant jamais visité de pays étrangers, parlent très bien l'allemand.Selon les observateurs, l'Allemagne a considéré que les échanges culturels et académiques avec la Corée du Nord étaient nécessaires, malgré le maintien des sanctions économiques à l’encontre du régime de Kim Jong-un. Pour le royaume ermite, la coopération avec les pays européens lui permettrait d'entretenir une image moins négative sur la scène internationale.