L'endettement des particuliers et des entrepreneurs atteint un nouveau record

Photo : YONHAP News

D’après la Banque de Corée (BOK), l’endettement des ménages, des entrepreneurs et des crédits d'achat, a progressé de 22 milliards d’euros en trois mois pour dépasser 1 542 milliards d’euros lors du 3e trimestre 2019.Tout d’abord, l’endettement des ménages est estimé à plus de 1 136,2 milliards d’euros, soit une hausse de 10,4 milliards d’euros. Ensuite, le montant des prêts accordés aux petits entrepreneurs a augmenté de 9,81 milliards d’euros, pour se chiffrer à 336,3 milliards d’euros. Enfin, la dette de carte de crédit a cru de 1,84 milliard d’euros, pour atteindre 69,85 milliards d’euros.Selon l’Institut de recherches économiques LG, cette hausse s’explique surtout par la multiplication record des emprunts effectués par les restaurateurs, les grossistes et les détaillants, face à la chute de la consommation.Cependant, le crédit hypothécaire que les petits entrepreneurs ont sur leur logement n’a pas beaucoup progressé, grâce au renforcement de la réglementation sur le crédit immobilier.