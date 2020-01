Blackpink : le clip de « Kill This Love » vu par plus de 700 millions d'internautes

Photo : YONHAP News

Le clip vidéo « Kill This Love » de Blackpink a dépassé la barre des 700 millions de vus sur YouTube.Selon l’agence YG Entertainment, ce chiffre symbolique a été atteint samedi dernier, vers 23h 55. Ainsi, le girls band devient le premier groupe de k-pop à compter quatre clips dont le nombre de vues est supérieur à 700 millions. Ce sont « DDU-DU DDU-DU », « BOOMBAYAH », « As If It’s Last » et enfin « Kill This Love ».Rappelons que ce titre, publié en avril 2019, a pris le 41e rang du Billboard Hot 100, principal classement des singles aux Etats-Unis. Le meilleur record réalisé par un groupe sud-coréen !Pour rappel, lors du E! People’s Choice Award, une célèbre cérémonie américaine consacrée à la culture populaire, qui s’est tenue le 10 novembre à Santa Monica, le quartet féminin avait remporté le prix du meilleur clip vidéo de l'année.