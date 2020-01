Golden Globes : « Parasite », meilleur film en langue étrangère

Photo : YONHAP News

Nouvelle consécration pour la dernière comédie noire de Bong Joon-ho. « Parasite » a remporté, aujourd'hui, le prix du meilleur film en langue étrangère lors de la 77e édition des Golden Globes aux États-Unis. Il était en compétition avec « Les Misérables » de Ladj Ly, « Douleur et Gloire » de Pedro Almodovar, « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma, et « L’Adieu » de Lulu Wang. C'est la première fois qu’un film sud-coréen est couronné aux Golden Globes.Et un jour plus tôt, la dernière Palme d'or du Festival de Cannes a été élue meilleur film 2019 par l'Association des critiques de cinéma américains (National Society of Film Critics). Avec 44 voix, elle a largement devancé « Little Women » de Greta Gerwig, qui n’a eu que 27 voix, et « Once Upon a Time in Hollywood » de Quentin Tarantino, avec 22 voix. « Parasite » a également reçu le prix du meilleur scénario.