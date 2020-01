Les IDE atteignent les 20 milliards de dollars pour la 5e année consécutive

Photo : YONHAP News

Les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint les 20 milliards de dollars en 2019, et ce pour la cinquième année d’affilée. Ils ont cependant baissé de 13,3 % par rapport à 2018, en matière de montant déclaré, et de 26 % en matière de montant réellement investi.Il faut savoir que les IDE étaient particulièrement importants en 2018, grâce à la conclusion de plusieurs projets de grande ampleur. De plus, beaucoup d’entreprises étrangères ont décidé d’investir en masse, à l’approche de la fin du système de réduction des impôts sur les revenus des sociétés étrangères.Les investissements ont d’abord connu deux fortes chutes, de l’ordre de 35,7 % au premier trimestre, et de 38,1 % au second trimestre, par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente, avant de rebondir de 4,7 % au troisième trimestre puis de croître de 27, 9 % les trois derniers mois.Les résultats décevants de la première moitié de 2019 s’expliquent par les mauvaises conditions externes, comme la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Cependant, cette tendance s’est inversée grâce aux importants efforts déployés par le gouvernement et les collectivités locales pour attirer les investisseurs étrangers.