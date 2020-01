Les exportations de contenus culturels connaissent une nouvelle envolée

Photo : YONHAP News

Les exportations de contenus culturels continuent de s’accroître, profitant de l’expansion de la vague culturelle coréenne, plus communément appelée « hallyu ». C’est ce qu’a confirmé, aujourd’hui, l’Agence sud-coréenne pour la promotion des contenus créatifs (Kocca) dans son rapport sur « les tendances de l’industrie des contenus du 1er semestre 2019 ».D’après ce document, les éléments culturels « made in Korea » exportés au cours de la première moitié de l’année dernière sont chiffrés à 4,81 milliards de dollars, soit une hausse de 6,4 % en glissement annuel.Parmi eux, ceux liés aux personnages représentaient 28 %, devant les films d’animation, 24,5 %, et tout ce qui touche à l’audiovisuel, 19,5 %. En termes de valeur, les jeux vidéo représentent plus des deux tiers des exportations avec 69,2 %, soit 3,3 milliards de dollars.Le chiffre d’affaires des contenus entre janvier et juin 2019 a progressé de 3,1 % par rapport à la même période en 2018, pour atteindre 49,7 milliards de dollars. C’est l’édition qui a pris la part du lion, avec un résultat supérieur à 9 milliards de dollars, devant l’audiovisuel, à 7,5 milliards de dollars.