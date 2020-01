Grande manifestation à Pyongyang pour fustiger Washington

Photo : YONHAP News

Une manifestation d'envergure a été organisée, hier à Pyongyang, afin de montrer la détermination du peuple nord-coréen de mettre en œuvre les principaux devoirs annoncés lors de la réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs tenue à la fin de l'année dernière. Il s'agit d'exécuter des mesures actives et offensives destinées à assurer le droit de souveraineté et la sécurité du pays, face à l’évolution de la situation politique.Les médias locaux, à commencer par la KCTV, la télévision centrale nord-coréenne, ont diffusé des images de cette manifestation sous la forme d'une émission d'urgence. Le Premier ministre Kim Jae-ryong, le vice-président du Comité central du Parti nord-coréen, Kim Dok-hoon, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires y étaient présents.Tous les participants à cette démonstration ont adopté une résolution commune mettant en avant l'union nationale, pour faire front aux difficultés économiques et prendre revanche sur ses ennemis. Ils ont également pointé du doigt les Etats-Unis, qui souhaitent les asphyxier tout en se cachant derrière la table des négociations. Avant d'ajouter qu'il était nécessaire de renforcer l’autonomie du pays dans chaque domaine, afin de l'emporter sur eux.