Trump : « même si je pense que Kim ne brisera pas sa promesse, cela n’est pas non plus impossible »

Photo : YONHAP News

Le président américain Donald Trump ne pense pas que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un brisera l’engagement pris entre leurs deux pays, bien qu'il estime que ce scénario soit aussi possible. C’est ce qu’il a déclaré, hier, en quittant son resort de Mar-a-Lago, en Floride, dans l’avion de l’US Air Force One qui le conduisait à la Maison blanche. À bord, il s’est entretenu avec des journalistes pendant environ une demi-heure.Ce propos peut être interprété comme un message d’avertissement à l’égard de l’homme fort de Pyongyang, pour le dissuader de relancer ses essais nucléaires ou ses tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).En effet, c’est la première fois que le locataire de la White House parle d’une éventuelle violation par le royaume ermite de la promesse tenue par les deux nations. Rappelons que Trump a encore récemment rappelé que Kim était quelqu’un qui savait tenir parole, tout en mettant en avant leur bonne relation, et même si ce dernier a évoqué, au début de l’année, le dévoilement imminent d’une « nouvelle arme stratégique ».Pour certains, cette nouvelle déclaration du numéro un des Etats-Unis se baserait sur un retour des observations effectuées par les services de renseignements américains sur la Corée du Nord.