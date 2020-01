Apparition inattendue de vautours moines dans la province de Jeolla du Nord

Photo : KBS News

Des dizaines de vautours moines, dont les apparitions sont normalement fréquentes dans les provinces de Gangwon et de Gyeonggi, situés dans le nord de la Corée du Sud, ont été observés pour la première fois à Jeongeup, une ville située dans la province de Jeolla du Nord, dans le sud-ouest du pays.Après avoir volé environ 3 000 km depuis la Mongolie, ces oiseaux arrivent au mois de novembre dans la péninsule coréenne pour y passer les quatre mois d’hiver. Durant cette période, ils survivent grâce à des programmes d’alimentation en nature mis en place par les Hommes.Or, le gouvernement a demandé, l’année dernière, de mettre un terme à ces activités visant à nourrir les animaux sauvages, et ce afin de lutter contre la peste porcine africaine (PPA). C’est ce qui aurait affamé et dispersé les vautours, notamment près des fermes d'élevage.L'Administration du patrimoine culturel compte procéder à un recensement de ces grands rapaces avant de décider de reprendre, ou non, la distribution d’aliments.