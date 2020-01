Photo : YONHAP News

Un début de semaine sous la grisaille et la pluie. Les précipitations s’abattent sur toute la Corée du Sud depuis ce matin. Elles devraient se poursuivre en continu jusqu’à mercredi midi, d’après les dernières prévisions. L’île de Jeju sera la plus touchée, avec plus de 120mm attendus aujourd’hui. Sur le reste du pays, les chutes seront de 30 à 80mm. De la neige est prévue en montagne.Au niveau du mercure, les températures sont toujours plus élevées que les moyennes saisonnières. Les maximales atteindront 5°C à Séoul, 6°C à Daegu et Daejeon, 11°C à Busan et 16°C à Jeju.