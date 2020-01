Mort de Soleimani : Séoul se prépare à évacuer ses ressortissants d’Iran et d’Irak

Photo : YONHAP News

Dans un contexte extrêmement tendu entre l’Iran et les Etats-Unis, Séoul enchaîne les concertations afin de se pencher sur les mesures à prendre pour la sécurité des sud-Coréens en séjour au Moyen-Orient.Hier, après une réunion des représentants des ministères concernés, dont celui des Affaires étrangères, le Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Cheongwadae a été convoqué d’urgence. Il a alors procédé à une évaluation minutieuse de l’impact de la situation sur la sécurité des ressortissants et des navires sud-coréens dans la région.Le gouvernement estime que pour le moment, la situation ne nécessite pas d’évacuation immédiate. Il se prépare néanmoins au pire. L’exécutif s’est ainsi assuré de la présence de bateaux et d’avions à bord desquels les sud-Coréens pourront quitter l’Iran ou l’Irak, et a aussi élaboré un plan d’évacuation pour ses ressortissants au Liban et en Israël.Séoul a décidé en même temps de travailler en plus étroite coopération avec la communauté internationale pour réagir rapidement à toute éventualité.Hier, lors de la réunion du NSC, les participants ont aussi discuté des moyens de contribuer aux efforts internationaux pour stabiliser la situation au Proche-Orient, ainsi que de l’épineux dossier portant sur l’envoi de troupes dans le détroit d’Ormuz.