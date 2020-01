Photo : YONHAP News

Le conseiller de la Maison bleue à la sécurité nationale, Chung Ui-yong, s’envole aujourd’hui vers Washington pour un entretien avec ses homologues américain, Robert O’Brien, et japonais, Shigeru Kitamura.Les trois hommes doivent coordonner la réponse à donner à la Corée du Nord, après que celle-ci a promis, la semaine dernière, une « réelle action choquante » contre les Etats-Unis et a évoqué la fin du moratoire sur les essais nucléaires et les tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Ils doivent aussi faire le point sur la situation tendue au Moyen-Orient après l’élimination du général iranien Qassem Soleimani par les Etats-Unis.La teneur de leurs discussions fera donc l’objet d’une attention particulière.