Tourisme : les palais et tombeaux royaux ont accueilli un nombre record de visiteurs en 2019

Photo : YONHAP News

Selon les chiffres publiés hier par l'Administration de l'héritage culturel (CHA), les quatre palais royaux (Gyeongbok, Changdeok, Changgyeong, Deoksu), le sanctuaire confucéen Jongmyo et les tombes royales de la dynastie Joseon ont enregistré 13 386 705 entrées en 2019. C'est une hausse de 17,8 % par rapport à 2018.Et ce chiffre dépasse le précédent record établi en 2016 avec 13 044 458 entrées. Les deux années suivantes, cette statistique est redescendue.Parmi les lieux les plus fréquentés, le palais Gyeongbok arrive en tête avec environ 5 343 000 visiteurs. Il est suivi par le palais Deoksu, à deux pas de la mairie de Séoul, avec environ 2 413 000 visiteurs et celui de Changdeok, avec près de 1 779 000 visiteurs.La part des étrangers dans les visiteurs qui se sont rendus sur ces sites historiques en 2019 est de 19,2 %, soit 2 572 000 individus, une hausse de 21,2 % en glissement annuel. Et parmi eux, le nombre de Chinois a explosé, avec +100,4 %, et celui des touristes sud-est asiatiques a augmenté de 18,8 %.