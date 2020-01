CES 2020 : 390 entreprises sud-coréennes dévoilent leurs nouveautés

Photo : KBS News

Le Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon mondial de l’électroménager et des technologies de l’information et de la communication (TIC), ouvre ses portes aujourd’hui à Las Vegas, aux Etats-Unis. L'édition 2020, qui durera jusqu’au 10 janvier, accueille un nombre record d’entreprises sud-coréennes.Selon l’Association sud-coréenne de l'industrie des TIC (KICTA), quelque 390 sociétés sont parties de Corée du Sud pour se rendre sur ce salon de la high-tech, soit 90 de plus qu’en 2019.Ainsi, en termes du nombre d’entreprises présentes sur cet événement, le pays du Matin clair prend la troisième place, derrière les Etats-Unis et la Chine. Cette hausse s’explique par le renforcement des subventions du gouvernement destinées aux nouveaux participants.Environ 4 500 entreprises venant de 161 pays y participent. Le téléviseur QLED 8K sans bords de Samsung Electronics et la nouvelle télévision OLED enroulable de LG Electronics, entre autres, seront dévoilés auprès de 180 000 visiteurs.Afin de soutenir les professionnels sud-coréens de l’électroménager, le ministre de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, Sung Yoon-mo, assistera en personne à la cérémonie d’ouverture du CES qui se tiendra aujourd’hui. La dernière présence d’un ministre en fonction au salon de Las Vegas remonte à il y a 16 ans.