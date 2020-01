Moon Chung-in : Washington doit adopter une approche plus flexible et réaliste à l’égard de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont assez entendu les plaintes de la Corée du Nord et doivent désormais opter pour une approche plus souple et réaliste afin de la ramener à la table des négociations. C’est en ces mots que le conseiller spécial du président sud-coréen pour la réunification, la diplomatie et la sécurité nationale, s’est exprimé lors d’un colloque organisé hier par le Center for the National Interest, un think tank conservateur basé à Washington.Pour Moon Chung-in, la stratégie actuelle de l’administration Trump, qui consiste à demander au pays communiste d’abandonner d’abord ses armes nucléaires avant de pouvoir obtenir toute contrepartie, ne fonctionne plus. Et à ce stade, les deux pays restent inconciliables. Ils ont par conséquent besoin de trouver une approche sous forme de compromis et Washington doit faire preuve de plus d’audace.Le conseiller présidentiel a alors pris pour exemple une solution proposée par Van Jackson. Ce chercheur au Center for a New American Security a préconisé la signature d’un accord de paix avec Pyongyang en cas de dénucléarisation et une réduction de la présence militaire américaine en Corée du Sud.L’ancien conseiller du chef du Pentagone sous l’administration Obama a également plaidé pour la levée partielle des sanctions contre le régime communiste tout en appliquant un système de « snapback », autrement dit un retour automatique aux sanctions en cas de non-respect des engagements.