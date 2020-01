L'excédent de la balance courante a frôlé les 6 milliards de dollars en novembre

Photo : YONHAP News

L’excédent de la balance courante est resté dans le vert en novembre 2019, affichant même une progression par rapport à la même période l’année précédente. Cela n’était pas arrivé depuis 9 mois.Selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), il a augmenté de 840 millions de dollars pour atteindre 5,97 milliards de dollars en novembre 2019. La Corée du Sud maintient ainsi un solde positif de sa balance courante pour le 7e mois consécutif.En effet, la balance commerciale a commencé à se dégrader en novembre 2018, lors des prémices de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et la crise du marché des semi-conducteurs. En novembre dernier, elle a atteint un excédent de 7,39 milliards de dollars, soit 110 millions de dollars de moins par rapport à 12 mois plus tôt. Cependant, cette baisse est beaucoup moins importante comparé au mois d’octobre 2019, marqué par une perte de 2,49 milliards de dollars en glissement annuel.Quant à la balance des services, elle a affiché un solde négatif de 1,89 milliards de dollars en novembre 2019, soit une baisse de 300 millions de dollars en un an. Le déficit de la balance touristique a enregistré, quant à lui, une diminution de 400 millions de dollars en glissement annuel pour se chiffrer à 950 millions de dollars.Ce résultat s’explique par le fait que le nombre de touristes étrangers en Corée du Sud a progressé de 7,9 % alors que le nombre de sud-Coréens en partance pour le Japon a reculé de 9 %.