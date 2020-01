Photo : YONHAP News

La Corée du Sud connaît un véritable dérèglement climatique. Alors qu’en cette saison, les gants et les écharpes sont généralement de sortie et que la neige tombe à gros flocons, les sud-Coréens peuvent cette année ranger leur parka et sortir leur parapluie. En effet, les précipitations domineront la journée dans toute la Corée du Sud.Et au niveau des températures, elles continueront d’être exceptionnellement élevées pour un mois de janvier. Sur l'île de Jeju, le mercure atteindra presque 24°C... Du jamais vu ! Proche des niveaux de chaleur printaniers. Les maximales dans le reste du pays atteindront 7°C à Séoul, 13°C à Daejeon, 14°C à Daegu et 16°C à Busan.