Voeux du Nouvel an : Moon Jae-in propose de nouveau à Kim Jong-un de venir à Séoul

Photo : YONHAP News

Six jours plus tard que les deux premières années de son quinquennat, le président de la République a présenté aujourd’hui ses traditionnels vœux du Nouvel an. Relations intercoréennes et internationales, justice sociale, réforme du Parquet, économie : Moon Jae-in s’est adressé aux sud-Coréens pendant 25 minutes.A propos des relations avec Pyongyang, le dirigeant a d’abord évoqué le fait que le dialogue était toujours suspendu, décrivant cette situation comme des heures d’endurance avant d’atteindre la paix dans la péninsule. Il s’est par conséquent proposé de commencer à travailler sur les projets pouvant être menés à travers la coopération entre les deux voisins, plutôt que de parler des pourparlers sur le nucléaire. Concrètement, il a mentionné la coopération dans la zone frontalière, les échanges sportifs ou encore l’inscription conjointe de la DMZ au patrimoine mondial de l’Unesco.Le locataire de la Maison bleue s’est dit prêt à retrouver une nouvelle fois le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, et à dialoguer avec lui. De ce fait, il l’a invité à venir en Corée du Sud. Il s’est aussi engagé à poursuivre ses efforts pour redémarrer les deux projets phares de coopération intercoréenne : la délocalisation des PME sud-coréennes sur le site industriel de Gaeseong et les randonnées de sud-Coréens aux monts Geumgang, deux sites localisés au nord du 38e parallèle.A mi-chemin de son quinquennat, Moon a promis à la fois de poursuivre la transformation de son pays et de promouvoir l’impartialité dans tous les domaines. Le chef de l’Etat a aussi assuré qu’il poursuivrait les réformes des institutions liées au pouvoir afin de satisfaire les attentes du peuple.En ce qui concerne l’économie, le dirigeant s’est engagé à continuer de lutter contre toute spéculation immobilière et à plus que doubler le budget de l’Etat cette année, afin de dynamiser les activités des entreprises multinationales spécialisées dans les industries de matériaux et d’équipements.