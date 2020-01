Tensions Washington-Pyongyang : Kellyanne Conway enfonce le clou

Photo : YONHAP News

Kellyanne Conway, proche conseillère du président des Etats-Unis, a déclaré que son pays observait de près tous les faits et gestes de Kim Jong-un. Des propos tenus hier, alors interrogée par des journalistes sur la récente menace de Pyongyang.Toujours selon elle, l’ancien président Barack Obama a affirmé avec franchise à son successeur Donald Trump que la Corée du Nord serait son défi numéro un à relever. Et d’ajouter que le locataire de la Maison blanche y faisait face actuellement, en poursuivant ses efforts pour dénucléariser la péninsule.La conseillère présidentielle a une nouvelle fois évoqué le fait que les sanctions contre le régime communiste et l’Iran étaient toujours maintenues. Un discours qui montre à quel point le gouvernement américain est préoccupé par le regain de tension provoqué par les récentes annonces du dirigeant nord-coréen, qui s’est engagé à développer une « nouvelle arme stratégique » et a menacé Washington avec une « réelle action choquante ».