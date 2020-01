Agence d’enquête anti-corruption : le projet de promulgation entériné en conseil des ministres

Photo : YONHAP News

Après avoir présenté aujourd’hui ses vœux du Nouvel an aux sud-Coréens, le président Moon Jae-in a dirigé le conseil des ministres.Les projets de promulgation des nouvelles lois, votées le mois dernier à l’Assemblée nationale, y ont été entérinés. Ils concernent entre autres la création et la composition d’une nouvelle agence chargée d’enquêter sur les crimes impliquant pas moins de 7 000 hauts fonctionnaires, dont le président de la République.D’après cette loi, cette institution doit être mise en place dans un délai de six mois. Le temps presse donc. Le chef de l’Etat a par conséquent demandé à ses ministres de travailler à un rythme accéléré pour la faire entrer en opération dans les temps.Autre projet de promulgation adopté en conseil des ministres aujourd’hui : l’amendement de la loi électorale visant notamment à améliorer le mode de répartition des sièges à l’Assemblée nationale. Il prévoit également d'abaisser l'âge minimum du droit au vote, de 19 à 18 ans.