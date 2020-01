Seollal : le gouvernement élabore une série de mesures spéciales

Photo : YONHAP News

A l’approche de Seollal, le Nouvel an lunaire, qui tombe cette année le 25 janvier, le gouvernement a finalisé aujourd’hui, en conseil des ministres, un train de mesures en faveur des PME et des petits commerçants et industriels.À cet effet, une nouvelle enveloppe de 36 000 milliards de wons sera débloquée pour les aider, notamment, à verser la prime de cette fête traditionnelle à leurs employés.L’exécutif a aussi décidé de lancer, plus tôt que prévu, une série de projets destinés à créer pas moins de 940 000 emplois, et ce afin d’améliorer le niveau de vie des ménages aux revenus modestes.Des mesures visant à freiner la flambée des prix des 16 produits les plus vendus pour célébrer, notamment, l’offrande aux ancêtres, ont elles aussi été dévoilées. L’offre de ces produits sera ainsi multipliée par plus de quatre et plus de 2 600 lieux de vente directe, des producteurs aux consommateurs, seront eux aussi aménagés.Cette année encore, les péages sur les autoroutes du pays seront gratuits pendant les congés de Seollal, qui s’étendent du vendredi 24 au lundi 27 janvier. Gratuité également dans les quelques 16 000 parcs de stationnement des collectivités locales et des établissements publics.