Harry Harris : les relations intercoréennes doivent évoluer en parallèle avec la dénucléarisation

Photo : KBS News

L’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul a une nouvelle fois affirmé que les relations intercoréennes devaient progresser parallèlement au niveau d’avancement de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Harry Harris a tenu ces propos dans une interview exclusive accordée à la KBS, hier.Quelques heures plus tôt, le président sud-coréen a présenté ses vœux du Nouvel An. Moon Jae-in a alors exprimé son inquiétude à l’égard du recul des relations entre les deux Corées, dans le sillage de l’impasse des négociations nord-coréano-américaines sur le nucléaire. De fait, il s’est engagé à œuvrer cette année en faveur de la coopération intercoréenne.Mais pour le diplomate américain, ces projets entre les deux voisins devront être menés en concertation avec Washington.Interrogé sur les perspectives de reprise des pourparlers entre les USA et le pays communiste, l’ex-amiral a souligné que la porte du dialogue n’était pas fermée. Tout en ajoutant que son pays prenait au sérieux la menace de Pyongyang, qui a indiqué, la semaine dernière, développer une « nouvelle arme stratégique ».Harris a aussi saisi l’occasion pour demander une nouvelle fois au gouvernement sud-coréen d’envoyer des troupes dans le détroit d’Ormuz, où la tension Washington-Téhéran grimpe jour après jour.