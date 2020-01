Samsung Electronics équipe les véhicules électriques de BMW d'un TCU en 5G

Photo : YONHAP News

Un nouveau système de communication appelé unité de commande télématique (TCU), connecté en 5G, et développé conjointement par Samsung Electronics et sa filiale Harman International Industries, sera désormais embarqué sur les futurs modèles électriques de la marque BMW.D’après le géant sud-coréen de l’électronique, c’est la première fois que ce dispositif est commercialisé. Les voitures concernées, baptisées iNEXT, seront fabriquées à partir de l’année prochaine.Cet équipement de haute technologie offre à un véhicule connecté un accès à d’innombrables informations en temps réel. Tout en conduisant, il est possible de télécharger des cartes et des contenus de haute définition, ou encore de mener une vidéoconférence sans interférence. L’antenne en forme d’aileron de requin du constructeur allemand sera remplacée par celle dite « Conformal », qui intègre toutes les antennes dispersées dans l’automobile.Ce n'est pas tout. L’entreprise sud-coréenne a déjà décroché deux autres commandes de TCU. A ce rythme, elle devrait rapidement dominer le marché mondial. En ce moment, les équipes dédiées à cette technologie mènent un projet de démonstration de cette nouveauté sur des bus et des taxis de Séoul, en coopération avec l’opérateur de télécommunication local, SK Telecom.Le chiffre d’affaires de Harman dans le secteur de l’équipement électrique connaît une augmentation de 10 % chaque année, dépassant un milliard de dollars.