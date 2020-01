Chung Ui-yong s’entretient à Washington avec ses homologues américain et japonais

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae est arrivé à Washington, hier, heure locale. Dès aujourd’hui, Chung Ui-yong prendra part à une réunion avec ses homologues américain, Robert O’Brien, et japonais, Shigeru Kitamura, avant de tenir un entretien en tête-à-tête avec le premier.Ce voyage intervient sur fond de nouvelle escalade des tensions entre Washington et Pyongyang, et au lendemain de l’annonce, par le président sud-coréen Moon Jae-in, de son intention de faire avancer la coopération intercoréenne.Les moyens de ramener la Corée du Nord à la table des négociations et de faire progresser les relations Séoul-Pyongyang devraient donc être au cœur des discussions trilatérales et bilatérales. Sans oublier la coopération militaire au Moyen-Orient.Les trois hommes se retrouvent pour la première fois depuis que Séoul a décidé de prolonger sous condition son accord de partage de renseignements militaires avec Tokyo. C’était fin novembre.