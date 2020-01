« Parasite » : 4 nominations pour la cérémonie des BAFTA

Photo : YONHAP News

Les bonnes nouvelles s’accumulent pour « Parasite ». Le dernier long-métrage du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho a récolté quatre nominations pour la prochaine cérémonie de l'Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma (BAFTA), qui se déroulera le 2 février à Londres. Il concourra pour les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original et du meilleur film en langue étrangère.Pour le meilleur film, il sera en compétition aux côtés de « 1917 », de « The Irishman », de « Joker » ou encore de « Once Upon a Time… in Hollywood ». Sam Mendes, Martin Scorsese, Todd Phillips et Quentin Tarantino sont également en lice pour le prix du meilleur réalisateur.La cérémonie des BAFTA est souvent considérée comme l’« antichambre » des Oscars américains. « Mademoiselle », du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, y a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère en 2018.Pour rappel, la dernière Palme d’or du festival de Cannes est le premier film sud-coréen à avoir obtenu, lundi, le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. La comédie noire a également été nominée pour les 72e Writers Guild of America Awards, qui auront lieu le 1er février, dans la catégorie du meilleur scénario.