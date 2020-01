Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre Hong Nam-ki a présidé aujourd’hui une conférence interministérielle, en vue de discuter des moyens de revigorer l’économie nationale.Avant d’entrer dans le vif du sujet, celui qui est aussi ministre des Finances, a réaffirmé que cette année, une part importante du budget de l’Etat, à hauteur de 62 %, sera utilisée dès le premier semestre. Du jamais-vu. Et il a précisé que plus d’un tiers du crédit pour la création des emplois (37 %) sera débloqué rien que sur le premier trimestre.Par ailleurs, Hong a annoncé qu’il tiendrait dorénavant tous les mois une réunion afin de vérifier si les prestations sociales sont versées normalement et dans les temps.