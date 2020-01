Séoul continue à assurer la sécurité de ses ressortissants au Moyen-Orient

Photo : YONHAP News

Cinq jours après l’assassinat du puissant général iranien Qassem Saleimani, tué par une frappe américaine à Bagdad, en Irak, la tension est à son comble au Moyen-Orient. Face à cette situation, Séoul continue de plancher sur les mesures à prendre pour la sécurité de ses ressortissants se trouvant dans plusieurs pays de la région.A cet effet, le ministère des Affaires étrangères a tenu, hier, une réunion avec les représentants de l’Association sud-coréenne des entrepreneurs en construction à l’étranger et 11 firmes de Corée du Sud présentes en Irak.Le ministère leur a fait état des mesures déjà prises pour la protection des sud-Coréens à l’étranger. Il a souligné la nécessité pour les entreprises et le gouvernement de communiquer et de travailler en étroite coopération, plus particulièrement via les missions diplomatiques sud-coréennes.S’il est interdit aux sud-Coréens de voyager en Irak, quelque 1 570 individus y sont présents après avoir obtenu une autorisation exceptionnelle de Séoul. Ils sont majoritairement employés dans des grands groupes de BTP qui y mènent des projets de construction.