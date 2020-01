Photo : YONHAP News

Le président américain a constaté de nouveau la volonté qu’ont Séoul et Washington d’accomplir la dénucléarisation finale et complètement vérifiée (FFVD) de Pyongyang, à l’occasion de la délivrance de la lettre de créance à Lee Soo-hyuck, nouvel ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis. C’est ce qu'on vient d'apprendre de la mission sud-coréenne sur place.Pour Donald Trump, l’entrée en fonction de Lee fait preuve de l’alliance solide entre les deux pays, basée sur le sacrifice de l’un et de l’autre. Et leur relation, qui constitue le pivot de la paix et de la sécurité dans la région nord-est asiatique, a permis de former un partenariat international important. L’hôte de la Maison blanche a également exprimé son souhait de relever d'un cran la coopération économique bilatérale.