Kang Kyung-wha rencontre le nouvel ambassadeur du Japon

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a reçu, hier, le nouvel ambassadeur du Japon en Corée du Sud. D’après Kang Kyung-wha, la rencontre avec Tomita Koji est d'autant plus significative qu’il est son premier invité étranger de l’année.La cheffe de la diplomatie l’a félicité pour ses nouvelles responsabilités au pays du Matin clair et échangé avec lui sur les relations entre Séoul et Tokyo.Ministre-conseiller à l’ambassade lorsque Roh Moo-hyun présidait le pays, et reconnu comme fin connaisseur des affaires américaines, le successeur de Yasumasa Nagamine est entré en fonction le 3 décembre dernier. En effet, bien que sa lettre de créance n’ait pas encore été signée par le président sud-coréen Moon Jae-in, une copie a déjà été déposée auprès du chef du protocole du ministère de Kang.