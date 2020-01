Bourse : la montée des tensions entre Washington et Téhéran se fait sentir

Photo : YONHAP News

Conséquence directe de la riposte de l’Iran contre les Etats-Unis, la Bourse de Séoul a ouvert sur une forte baisse ce mercredi. A 11h, son indice de référence, le Kospi, perdait 1,42 % par rapport à hier, enregistrant 2 145,74 points.S’agissant du Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, il dévissait de 2,9 % à la même heure.En clôture de séance, le Kospi s’est quelque peu redressé mais connaît tout de même un recul de 1,11 %, soit une chute de 24,23 points, pour un total de 2 151,31 points. Du côté du marché des changes, la monnaie sud-coréenne perd de la valeur face au billet vert. Un dollar s’échange contre 1 170,80 wons.Hier, les marchés américains ont eux aussi reculé, restant sur leurs gardes face aux risques d'escalade militaire entre Washington et Téhéran. Le Dow Jones a perdu 0,42 %, le S&P 500 0,28 % et le Nasdaq 0,03 %.