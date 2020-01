Séoul entame la préparation de projets de coopération avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Dès le lendemain de l’annonce du président sud-coréen Moon Jae-in, lors de ses vœux du Nouvel an, de relancer cette année la coopération avec la Corée du Nord, le ministère de la Réunification a décidé de se mettre au travail.Lors d’un point de presse aujourd’hui, son porte-parole Lee Sang-min a détaillé que son ministère prendrait des mesures réalistes en ce sens, en concertation avec les autres ministères concernés.D’après lui, Séoul a d’ores et déjà commencé, l’an dernier, à préparer certains projets intercoréens, dont le chef de l’Etat a fait mention hier. Parmi eux figure celui de l’inscription conjointe de la DMZ, la zone transfrontalière qui sépare les deux voisins, au patrimoine mondial de l’Unesco.Pour rappel, l’occupant de la Cheongwadae en avait déjà fait état lors de son intervention à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, en septembre dernier. Les institutions gouvernementales et les collectivités locales concernées avaient alors aussitôt lancé des consultations sur le sujet. Celles-ci sont toujours d’actualité.Le porte-parole s’est aussi exprimé sur la proposition de créer un comité chargé d’élaborer des mesures destinées à faire face conjointement aux incendies, aux inondations ou aux épidémies, qui peuvent se déclencher dans les régions frontalières. Selon lui, une fois mis en place, un tel dispositif pourra contribuer à instaurer une certaine confiance sur le plan militaire entre le Nord et le Sud, mais aussi sur leurs échanges, l’écologie ou la protection de l’environnement.