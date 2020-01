Photo : YONHAP News

Hormis sur la pointe nord-est du territoire, les pluies se sont rapidement interrompues en début de matinée, après deux jours de précipitations en continu. Le ciel reste cependant couvert une grande partie de la journée un peu partout. Quelques timides éclaircies seront visibles en milieu d’après-midi dans le nord-ouest et sur les extrémités sud-est et sud-ouest du pays.Du côté des températures, elles ne descendent pas beaucoup. Le thermomètre montera autour de 5°C à Séoul, 6°C à Daejeon, 8°C à Daegu, 9°C sur l’île de Jeju et 11°C à Busan.