Crise Washington-Téhéran : Séoul met en place une équipe de surveillance des marchés financiers

Photo : KBS News

Face à une éventuelle volatilité sur les marchés financiers en raison des tensions Washington-Téhéran, les représentants des autorités concernées se sont eux aussi réunis. Plusieurs décisions ont été prises dont notamment celle de commencer dès aujourd’hui à surveiller 24 heures sur 24 l’évolution des marchés boursier, des changes ou encore pétrolier.Le gouvernement a également mis en place une équipe interministérielle chargée de scruter la situation liée aux exportations, aux projets de BTP à l’étranger et à la logistique, afin de se tenir prêt si la crise dégénère et sème la panique sur les marchés des pays émergents.Les autorités tentent en même temps de rassurer les acteurs des marchés, expliquant que le montant des transactions financières entre les institutions sud-coréennes et la République islamique d’Iran n’atteint pour l’instant pas un niveau inquiétant.