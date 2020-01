Le Parquet requiert 23 ans de prison en appel contre Lee Myung-bak

Photo : YONHAP News

Dernière nouvelle du procès à l’encontre de l’ex-président sud-coréen Lee Myung-bak, accusé de corruption et de détournement de fonds. Le Parquet a requis, hier, en appel, 23 ans de prison et 32 milliards de wons d’amende, l’équivalent de 25 millions d’euros, considérant la peine prononcée en première instance de 15 ans de prison et 15 milliards de wons d’amende, « trop légère » au regard de la gravité des charges.L’ancien maire de Séoul et prédécesseur de la présidente destituée Park Geun-hye est notamment soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin durant son mandat en échange de la nomination de personnes à des postes clés ou pour d’autres faveurs. Il lui est également reproché d’avoir détourné des fonds de l’entreprise DAS, un fabricant de composants pour automobile. Enfin, Lee aurait également fait en sorte que le groupe Samsung paye les frais des poursuites engagées aux Etats-Unis contre DAS, dont il serait le véritable propriétaire. Le montant que le prévenu a ainsi empoché s’élève à quelque 51,6 milliards de wons, soit environ 40 millions d’euros.La défense a rejeté en bloc tous les chefs d’accusation. L’ancien chef de l’État a notamment qualifié l’acte d’accusation de « scénario fictif » que le ministère public a monté de toutes pièces à des fins politiques.La Haute Cour de Séoul devrait rendre son verdict le 19 février.