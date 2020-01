Suite aux propos de Harris, Séoul rappelle que la question de la péninsule concerne avant tout la Corée du Sud

Photo : KBS News

En réponse aux récentes déclarations tenues par l’ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud, le gouvernement sud-coréen a réaffirmé, hier, que le principal intéressé de la question intercoréenne n’était rien d’autre que la Corée du Sud.Pour rappel, Harry Harris avait affirmé, mercredi, que les relations intercoréennes devaient progresser parallèlement au niveau d’avancement de la dénucléarisation de la Corée du Nord, dans une interview exclusive accordée à la KBS. Il a également déclaré que les projets de coopération entre les deux Corées, évoqués dans le discours du Nouvel An du président de la République Moon Jae-in, devraient être menés en concertation avec Washington. Enfin, le diplomate américain a demandé à Séoul d’envoyer des troupes dans le détroit d’Ormuz.A cet égard, le porte-parole du ministère de la Réunification a souligné que la question de la péninsule concernait bel et bien, et avant toute autre chose, la Corée du Sud, assurant par ailleurs que Séoul poursuivait ses concertations avec Washington sur différents dossiers. Mais il a tranché sur le fait que toutes les questions liées aux relations entre les deux voisins n’avaient pas besoin d’être approuvées par les Etats-Unis, même si des discussions sur ces sujets étaient nécessaires.Concernant l’envoi de troupes au large de l’Iran, le ministère de la Défense a affirmé que, pour l’heure, rien de concret n’avait été décidé.De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, a affirmé ce matin, à l’Assemblée nationale, que la position de Séoul et celle de Washington sur cette question sensible n'étaient pas forcément identiques, la sécurité des ressortissants, des entreprises et des navires sud-coréens sur place étant plus importante.